Ex-Power Couple detona Record após ser barrada 3 vezes para A Fazenda

A ex-Power Couple, Faby Monarca, confessou que seu nome já foi cotado para a A Fazenda três vezes, mas sempre ‘bateu na trave’ e nunca foi escolhida oficialmente pela Record.

"A produção me chama todo ano, mas no final não sei por que não me escolhem, sendo que me pedem tanto. Esse lance de postarem 'quem vocês querem ver no programa' não funciona, pois eles que mandam, e no final nunca entra quem o público quer”, disparou ela em entrevista ao Notícias da TV.

Os convites ocorreram em 2013, 2014 e este ano. Faby também chegou a ser chamada para a Ilha Record na primeira temporada.

"Amo trabalhar na Record, amo a produção, e os diretores são fantásticos. A emissora também é incrível, mas para a escolha de elenco precisam deixar mais com quem entende disso”, alfinetou.