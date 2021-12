Ex-peões voltam para sede de 'A Fazenda' para atividade

Liziane Gutierrez, a primeira eliminada da edição, não estava presente no amigo secreto. A reportagem entrou em contato com a RecordTV para saber o motivo da ausência, até o momento não tivemos resposta.

Já Nego do Borel foi expulso após ser acusado de estupro de vulnerável por dormir com Dayane Mello quando ela estava bêbada. Durante a noite em que os dois passaram juntos, a peoa pôde ser ouvida diversas vezes repelindo o cantor.

Fernanda Medrado bateu o sino e desistiu do reality show rural nove dias depois da estreia. Antes de sair, ela explicou que a pressão do jogo, sua briga com Rico Melquiades e a opinião de outros peões sobre sua amizade com Dayane Mello estariam a motivando a deixar o programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.