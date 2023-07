Ex-pânico Rodrigo Scarpa revela ter cuspido em lanche de Luciano Huck

"Ele fica p**o comigo! Ele ficou com um ódio de mim, o Luciano, mas já me perdoou! Eu contei essa história uma vez e ele ficou bravo”, completou o ex-pânico ao falar da reação de Luciano Huck.

Ex-pânico Rodrigo Scarpa revelou que já cuspiu em um lanche pedido por Luciano Huck. O comediante foi estagiário do apresentador no início da carreira em uma rádio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.