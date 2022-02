Ex-Oasis Liam Gallagher anuncia 2 shows no Brasil em novembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-integrante do Oasis Liam Gallagher anunciou nesta segunda (14) dois shows no Brasil em 2022: em São Paulo (15/11, no Espaço das Américas) e no Rio (16/11, Qualistage).

Os ingressos ficam disponíveis a partir de 16 de fevereiro no site da Livepass, com preços que variam de R$ 160 a R$ 560.

Os shows fazer parte da turnê de divulgação do terceiro disco solo do artista, o "C'mon You Know", com previsão de lançamento em maio.

Em outubro de 2021, Liam disse em entrevista que o novo trabalho conta com uma faixa dedicada ao seu irmão mais velho, Noel Gallagher, ex-companheiro de Oasis com quem nutre diversos desentendimentos.

"O próximo single será chamado ‘Better Days’ e é cheio de luz. E então tem essa outra, ‘I Wish I Had More Power’, e ela é dedicada a Noel. Sim, é uma musiquinha sacana, mas é linda", afirmou Liam.

O Oasis foi formado no começo da década de 1990, na cidade de Manchester, na Inglaterra, por Noel, Liam, Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock. O fim se deu em 2009, após diversas brigas entre os irmãos Gallagher.

Ao longo da carreira, o grupo britânico vendeu cerca de 70 milhões de discos e emplacou diversos sucessos como "Wonderwall", "Stand By Me" e "Rock 'n' Roll Star", que comumente figuram nos setlists nas apresentações solo de Liam e Noel.

Liam esteve no Brasil em 2018, quando se apresentou no Lollapalooza.

LIAM GALLAGHER NO BRASIL

São Paulo

Quando: 15 de novembro de 2022

Onde: Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, zona oeste)

Quanto: R$ 270 a R$ 540

Mais informações: livepass.com.br

Rio de Janeiro

Quando: 16 de novembro de 2022

Onde: Qualistage ( Av. Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca, zona oeste)

Quanto: R$ 160 a R$ 560

Mais informações: livepass.com.br