Ex-noiva de Lucas Penteado diz que foi traída uma semana antes de live polêmica

"Nesse dia ele chegou no apartamento surtado, começou falar um monte para mim, que eu tinha traído, que fui pega no flagra. Ele não estava muito bem, estava alterado, e começou a inventar um monte de coisa", acrescentou.

“Uma semana antes de a live acontecer ele tinha me traído. Ligou para essa pessoa na minha frente para me provar que ele não estava mentindo. A live aconteceu porque ele não estava conseguindo lidar com o que fez”, desabafou no programa de Luciana Gimenez, Superpop.

