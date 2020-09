Ex-Mulher Samambaia Dani Souza é expulsa de piscina de hotel na Ucrânia

A empresária Dani Souza compartilhou em seu canal do Youtube uma situação embaraçosa que passou durante uma estadia em um hotel na Ucrânia. Acompanhada dos três filhos e amigos, o grupo foi expulso da piscina.

Segundo a gerente do local, o espaço era proibido para as crianças. "É um hotel que pode criança, não é um hotel só para adultos. Nunca ia imaginar que não pode criança", reclamou a mulher do jogador Dentinho.

Ela ficou indignada, mas precisou se retirar do local.