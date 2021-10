Ex-mulher de Hulk manda indireta após chá revelação do jogador e sobrinha

A ex-mulher de Hulk Paraiba, Iran Ângelo, fez um post enigmático no Instagram e internautas interpretaram como sendo uma indireta para o jogador dias depois após o chá revelação do jogador com a sobrinha de Iran, Camila Ângelo. O casal espera uma menina.

“Mentiras e deslealdades são como facas, elas cortam nossa carne, nos fazem sangrar, secar, morrer um pouco por dentro. Mas para aquele que tem Deus, esse morrer significa renascer. Renasço a cada decepção, a cada mentira desvendada, porque Jesus me fez forte. Obrigada Senhor, por mais um livramento", escreveu Iran em uma publicação de uma imagem com a seguinte frase: "ah, o tempo... só ele tem esse traquejo: desmascarar as aparências, revelar as mentiras e exibir o caráter".

A história envolvendo o trio chocou o mundo dos famosos em 2019, quando o jogador se separou de Iran e em seguida assumiu um romance com a sobrinha dela, Camila.