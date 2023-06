Ex-mulher de Daniel Alves diz que jogador é inocente e comenta visitas na prisão

“Até onde sei, ainda não houve julgamento. Não podemos condená-lo antes que isso ocorra. No início, eu não acreditei em nada. Fiquei em choque. Tudo me parecia gravíssimo. Ele entrou na prisão sem haver provas. Não nos esqueçamos de que ele foi prestar depoimento voluntariamente”, disse ao “Vanitatis”, vinculado ao jornal “El Confidencial”.

Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, concedeu sua primeira entrevista após a prisão do jogador, acusado de estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona. A modelo diz acreditar na inocência do brasileiro e relatou sobre as visitas no presídio.

