Ex-mordomo de Diana diz que príncipe Harry está cego por Meghan Markle

O ex-mordomo da princesa Diana, Paul Burrell deu declarações fortes após a participação de príncipe Harry no documentário “The Me You Can’t See”.

“Ele foi cegado por Meghan, por sua beleza e por este mundo de Hollywood. Acho que agora só Meghan é quem pode impedi-lo de dar essas entrevistas e causar mais danos, e destruir a si mesmo’, disse o ex-mordomo, que conheceu Harry aos 3 anos, em entrevista à revista “Closer”.

“Harry não se curar se continuar fazendo isso. Vai piorar as coisas a longo prazo. Eu honestamente não tenho ideia de quando ele vai parar”, disse.

No documentário, Harry voltou a falar sobre a relação com o pai, príncipe Charles. "Meu pai costumava me dizer quando eu era mais jovem:' Bem, foi assim para mim, então vai ser assim para você'". disse o príncipe, acrescentando que seus esforços para obter ajuda para Meghan quando ela se sentiu deprimida e com desejos suicidas foram "recebidos com silêncio total”, disse.

Segundo o jornal “Daily Mail”, a Rainha Elizabeth está abalada com as declarações de Harry contra o pai desde a primeira entrevista em que ele e Meghan Markle deram à apresentadora Oprah Winfrey.