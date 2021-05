Ex-modelo, Loni Willison mora na rua e é clicada revirando lixo

"Eu estou meio que presa. Mesmo que eu peça por ajuda, não há muito que alguém possa fazer (...). Eu não vou bagunçar a vida de alguém só porque alguém ferrou a minha. Preciso esperar e ver o que acontece com o tempo (...). Posso viver sozinha, tenho tudo o que preciso aqui. Ninguém realmente se importa comigo e não quero ver ninguém, ninguém quer me ver.", disse ela em entrevista ao The Sun, em janeiro deste ano.

A modelo norte-americana Loni Willison foi clicada, nesta terça-feira (11), procurando comida no lixo, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com o site Quem, ela tem 37 anos e mora na rua desde 2016.

