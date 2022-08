Ex-marido expõe ‘talaricagem’ de amigas de Nicole Bahls: ‘me mandavam o telefone’

Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, expôs as amigas da ex-mulher durante o ‘Link Podcast’. O modelo afirmou que quando era casado com Nicole, era muito mais paquerado do que quando está solteiro, e inclusive recebia investidas das próprias amigas da ex-Pânico.

“Falei para ela: 'presta atenção primeiramente nas suas amigas. Porque as amigas que estavam lá me esculhambando no feed [das redes sociais], no direct estavam todas me mandando mensagem'. Todas me mandando telefone, todas falando 'quando vamos treinar?' Várias amigas”, revelou.

Sobre o fato das mulheradas caírem mais em cima quando era comprometido, ele crava: “Muito mais, 24 horas. Com toda a certeza [existe uma fantasia em torno disso]. Quando você é casado, tem algum relacionamento, acho que existe um fetiche, uma atração maior, um desejo maior. O proibido é mais gostoso, né? Acho que as pessoas pensam assim”, disse ele.

Bimbi garantiu que nunca se envolveu com nenhuma amiga de Nicole, nem depois da separação, em respeito à relação que os dois tiveram por 7 anos. "Isso que eu acho hipocrisia, entendeu? Ela veio me acusar: 'você falou com fulana'. Falei com fulana não, manda mostrar a conversa inteira. Manda mostrar quem veio falar comigo primeiro, quem veio tentar dar colinho, sair para conversar", desabafou.