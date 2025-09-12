Ex-marido de Miley Cyrus, Liam Hemsworth pede modelo em casamento
Por Portal Do Holanda
12/09/2025 19:22:06
12/09/2025 19h22 — em
Famosos & TV
Após o fim do casamento com Miley Cyrus em 2019, o ator Liam Hemsworth, 35, ficou noivo da modelo Gabriella Brooks, 29. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (12), quando Gabriella publicou no Instagram uma foto ao lado do ator mostrando seu anel de noivado.
O casal foi visto junto pela primeira vez em dezembro de 2019, poucos meses após a separação de Liam e Miley. Eles só assumiram publicamente o namoro em 2021. Assim como Liam, Brooks é australiana.
