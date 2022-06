Ex-marido de Marina Ruy Barbosa aparece apaixonado em vídeo com nova namorada; veja quem é

Alexandre Negrão, de 36 anos, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, assumiu o namoro com a influenciadora de 23 anos Elisa Zarzur. Foi ela quem compartilhou um vídeo romântico ao lado do empresário e herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil.

Os dois aparecem trocando olhares e beijos em um restaurante na Toscana, na Itália.

Seguida por muitos famosos, entre eles pela própria Marina Ruy Barbosa, Elisa é neta de Waldomiro Zarzur, engenheiro responsável pelo Palácio W. Zarzur, o edifício mais alto do Brasil. Amante de moda, Elisa Zarzur Maluf acumula 150 mil seguidores no Instagram. Por lá, ela seu lifestyle da alta sociedade e exibe looks sofisticados e modernos, além de peças de marcas de luxo e muitas viagens.