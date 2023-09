Ex-marido de Katy Perry, Russell Brand é acusado de estupro, agressão e abuso emocional

- Outra, a terceira vítima, afirma que Brand a agrediu sexualmente. Ela conta que trabalhava com ele em Los Angeles e que foi ameaçada por ele - que disse que tomaria medidas legais se ela contasse as alegações para alguém.

As vítimas, que contaram seus depoimentos aos veículos, apontam Brand como uma pessoa com comportamentos controladores, abusivos e predatórios.

As acusações, que abrangem um período de sete anos, de 2006 a 2013, foram divulgadas em uma investigação conjunta feita pelos jornais The Sunday Times, The Times e o programa investigativo Dispatches, do Channel 4.

