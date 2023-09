Ex-marido de Jojo Todynho é confirmado em A Fazenda

"Eu to muito ansioso, querendo abrir a porteira, conhecer a sede e os animais. Mas tô querendo jogar intensamente no jogo, do começo ao fim. Eu espero que as pessoas conheçam o Lucas de verdade", disse.

O ex-militar que passou apenas 10 meses junto com Jojo — que por sinal foi campeã de A Fazenda 12 — comemorou após ser confirmado no reality show da Record.

