Ex-Ken Humano, Jéssica Alves, opera nariz pela segunda vez

Jéssica Alves, conhecida como ex-Ken Humano, passou novamente por uma cirurgia plástica no rosto. A apresentadora brasileira mexeu no formato do nariz e o deixou mais "empinadinho".

Ela compartilhou o resultado com os seguidores nesta quarta-feira (16) em seu perfil do Instagram. Recentemente, Jéssica já havia realizado procedimentos no queixo e pescoço.

Inclusive, chegou a ficar com um buraco no queixo após um processo mal sucedido com ácido hialurônico.