Ex-jogador de vôlei Giba tem prisão decretada por dívida de pensão

O ex-jogador de vôlei teve a prisão decretada devido a um processo de execução de pensão para os filhos Nicoll, 16, e Patric, 12 anos, no valor de R$ 300 mil. A juíza determinou o pagamento integral do valor não pago desde março de 2018. As crianças são frutos do relacionamento do atleta com a ex-mulher Cristina Pirv.

De acordo com informações do Globo Esporte, o Ministério Público do Paraná deu um parecer favorável ao ex-jogador para a redução de pensão, mas ainda assim, a juíza seguiu com o processo e determinou o pagamento imediato do valor.

Há dois anos, para evitar ser preso, Giba pediu um empréstimo de R$ 90 mil a dois amigos para completar o valor de R$ 150 mil e pagar uma ação movida pela ex-jogadora de vôlei após o pedido de redução dos valores feito por ele.

Em entrevista ao GE, Giba alega ter comprovado que os rendimentos do trabalho como embaixador e de outras fontes não são suficientes para pagar o valor acordado na época do divórcio, em 2013.

"Cansei de ficar quieto. São sete anos em que eu estou tomando porrada, em que ela procura a imprensa e expõe as crianças divulgando valores de processos que deveriam ser sigilosos. É inadmissível fazer isso com os nossos filhos. Se eu fosse um pai ruim, como ela diz, você acha que as crianças me ligariam todo dia, mandariam mensagem!? Veja as minhas fotos com os meus filhos nas redes sociais", disse ele a reportagem.