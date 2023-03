Ex-gospel Jotta A revela novo nome e muda de gênero no RG após se assumir mulher trans

A artista de 25 anos ficou conhecida ainda quando criança no Programa Raul Gil, ao vencer a competição de calouros. Depois disso, assinou com uma gravadora gospel e lançou alguns álbuns na categoria, chegando a ganhar uma indicação ao Grammy Latino em 2014 com o “Geração Jesus”.

Jotta A, ex-artista gospel, revelou o seu novo nome com mudança de gênero no RG: Ella Viana de Holanda.

