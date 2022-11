Ex-A Fazenda Vini Buttel recebeu auxílio emergencial e assessoria explica

O ex-A Fazenda Vini Buttel recebeu auxílio emergencial no inicio da pandemia da covid-19. Antes de se tornar conhecido na mídia, o influencer e modelo trabalha também como técnico de som.

Por conta do isolamento e do fechamentos das atividades, Vini precisou recorrer ao auxílio emergencial, beneficio concedido pelo Governo Federal durante a pandemia do coronavírus.

A assessoria do artista relatou a colunista Fabia Oliveira, do Em Off, que o benefico serviu para ele ajudar a família. “Ele ficou um ano sem trabalhar, se manteve com ajuda do auxílio emergencial que foi muito útil para ele ajudar a mãe, que mora no interior do Estado do Rio de Janeiro com uma irmã cadeirante”.

Ainda segundo Fabia, o valor recebido pelo modelo foi de R$ 5.250. A assessoria de Vini destacou à colunista que o ex-peão pretende devolver o valor.

"O Vini não se envergonha de ter precisado do auxílio, muito pelo contrário, o ajudou e a muita gente em momento tão difícil por muitos. E ao contrário do que muitos pensam, Vinicius não é rico. Mas ele já pediu pra gente devolver o valor do auxílio para a União. Estamos fazendo isso já no início desta semana", concluiu.