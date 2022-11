Ex-Fazenda, Tiago Ramos se envolve em briga e leva socos de vendedores em praia; vídeo

Tiago Ramos, que foi expulso de A Fazenda 14, se envolveu em uma briga na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo (6). O ex-namorado da mãe de Neymar se envolveu em briga com vendedores de bala e de cigarro e pessoas que viram a confusão afirmam que Tiago levou ao menos dois socos no rosto, de acordo com informações da coluna de Léo Dias, do site Metrópoles.

EXCLUSIVO: Tiago Ramos se envolve em briga agora em uma praia do RJ. Veja que o rosto do ex-peão está até sangrando: pic.twitter.com/wbZZZ1IBGi — CHOQUEI (@choquei) November 6, 2022

Tiago estava com um amigo perto do quiosque K8, que fica na praia, quando houve o desentendimento com os vendedores. Na confusão, fontes ouvidas pela coluna, dizem que Ramos estava alterado e chamou os vendedores para briga “mano a mano”. Ele deixou a briga sangrando, conforme vídeo publicado no Twitter.

A confusão só encerrou após o influenciador ser tirado por um homem e levado para longe. Tiago Ramos ainda não se manifestou sobre o ocorrido.