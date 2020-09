Ex-A Fazenda Thayse Teixeira se separa após duas semanas casada

A influencer e ex- A Fazenda, Thayse Teixeira, separou do empresário Eduardo Veloso após duas semanas de oficializar o casamento com ele. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

"Não andarão os dois juntos se não estiverem de acordo. Mais uma aprendizado em minha vida. Mais um capítulo para me fortalecer", disse ela à colunista.

Em dezembro do ano passado a ‘dona do Cariri’ terminou o noivado após o vídeo de uma suposta traição. Eles reataram em janeiro e em uma live no Instagram a ex-peoa garantiu que não houve traição.