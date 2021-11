Ex-A Fazenda Liziane Gutierrez é detida nos EUA

"No momento a modelo está resolvendo problemas judiciais nos Estados Unidos e, em breve, tudo será esclarecido", escreveu o perfil de Liziane no Twitter.

Segundo a publicação, a primeira eliminada do reality se envolveu em uma briga generalizada, no último domingo (14). Na ocasião, ela teria empurrado um policial e ficou detida por uma hora no carro da polícia.

