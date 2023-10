Ex-A Fazenda Cristina Mortágua pede ajuda e afirma que não tem onde morar

A ex-A Fazenda Cristina Mortágua usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades financeiras que vem enfrentando. Ela contou que não tem onde morar e provavelmente vá para um abrigo.

“Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito (cachorro) comigo. Me ajude”,, escreveu a ex-modelo que já foi casada com o ex-jogador Edmundo.

Cristina também cita provavelmente a mãe. “Ela está me adoecendo (…) As guerras..Muito medo.. Muitos maus-tratos. Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa porque estou doente das emoções”, pediu.

Essa não é a primeira vez que a ex-A Fazenda pede ajuda. Em 2021, Cristina Mortágua lançou uma vaquinha online para arrecadar R$ 17 mil.

"Como muitos sabem, eu também estou sem trabalhar e faço tudo o que dona de casa faz. Até aí tudo bem, mas quem é dona de casa sabe que o serviço não termina nunca, e a preocupação com os boletos me impede de ter tranquilidade para concluir meu livro, já que agora tem muito mais coisa a ser contada. Não com intuito de fofoca, não é esse o intuito do meu livro, Quioto menos contar sobre a minha vida amorosa”, disse.