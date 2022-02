Ex-estrela da Nickelodeon, Amanda Bynes pede fim da tutela da mãe após 9 anos

O documento é exigido na Califórnia para todos os casos de tutela, que devem ser atualizados sobre o estado mental. Segundo a revista Variety, o psiquiátra relatou que Amanda "não tem deficiência aparente no estado de alerta e atenção, informação e processamento, ou capacidade de modular o humor e o afeto, e não sofre de distúrbios do pensamento".

Amanda Bynes entrou na Justiça pedindo o fim da tutela da sua mãe Lynn Bynes sobre a sua vida e carreira. A atriz de 35 anos que ficou famosa ainda na infância com o programa The Amanda Show, na Nickelodeon, e fez filmes como "Ela é o cara" e "Hairspray", apresentou uma declaração de capacidade ao Tribunal Superior do Condado de Ventura, nos Estados Unidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.