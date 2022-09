Ex-empresário revela bastidores do Rouge: ‘brigavam para cacete’

Rick Bonadio, ex-empresário da banda Rouge, soltou o verbo sobre o fim do grupo. Ele revelou que as meninas - formadas por Karin Hils, Aline whirley, Fantine Thó, Lu Andrade e Li Martins - brigavam muito nos bastidores.

"Elas brigavam para cacete. 'Tretavam' muito. Imagina, cinco mulheres ali no grupo fazendo sucesso, aí uma: 'pô, quero cantar tal música...'. No estúdio até que eu conseguia levar, mas no show, p#[email protected] Aí, uma começou a bicar com a outra, uma saiu... E umas quatro que são amigas, alias, não sei se são amigas ou não. Eu não perdi o contato com elas individualmente, mas não sei se elas juntas são amigas. Mas algumas eu sei que são", disse o ex-empresário em entrevista ao Tiracaticast, apresentado pelos humoristas Bola e Carioca.

Na conversa, Bonadio ponderou que é comum brigas em grupo. “Mas é difícil, né. Quando você pega uma banda que se formou desde moleque, que já se conhece, é uma coisa. Quando você junta pessoas que nem se conheciam, aí dá treta. E não é porque são meninas. Se pegar um grupo de meninos que não se conhecem, vai ter treta”, observou.

Vale lembrar que em julho Fantine Thó soltou o verbo sobre sua desavença com Luciana Andrade na época do Rouge. Ela deixou claro que as duas não são amigas e que não faz questão de ser.