Ex diz que Sidney Sampaio tomou remédio para dormir sem orientação médica

Juliana Gama, mãe do filho de Sidney Sampaio, contou que o ator está medicado corretamente e que o surto foi devido ao fato de Sidney ter tomado remédios para dormir sem orientação médica, além da rotina de trabalho.

“Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido a privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem de forma errada. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje. Agradeço a todas as mensagens de carinho e preocupação. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem. Que Deus ilumine o caminho dele e tire todas as pessoas ruins que querem se aproveitar de uma situação. Quem o conhece sabe do profissional dedicado e competente que é. Está super feliz ensaiando sua peça e animado como seus novos projetos. Uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares. Conte sempre com a gente”, disse Juliana no Instagram.

Ontem, Sidney teve um surto no quarto de um hotel em Copacaba. Pediu socorro de dentro do banheiro até se jogar da janela dos fundos do 5º andar. Ele caiu no parapeito e depois se jogou novamente para a calçada.

Sidney sofreu duas fraturas, mas passa bem e já recebeu alta hospitalar.