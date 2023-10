Ex de Victor Sá acusa jogador de traição e transmissão de IST: 'é um sujo'

"Eu não sou amante e nunca fui! Eu era a atual namorada dele até hoje. Todos os amigos e familiares do nosso convívio sabem, moramos na mesma casa desde o início do relacionamento. Nosso relacionamento nunca foi exposto por opção nossa", explicou.

"Você acabou com o meu psicológico e a minha saúde mental. Você acabou comigo”, completou. Na sequência, Jhulli afirmou que nunca foi amante do atacante.

