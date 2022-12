Ex de Thiago Rodrigues, Cris Dias manda indireta após polícia desmentir ator

A princípio o ator teria sido espancado no dia 11 de dezembro ao sair de uma festa. Ele ficou com um machucado bastante grave na cabeça e segundo a empresária dele tinha sido vítima de um assalto, no Baixo Gávea, zona sul do Rio.

"A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, escreveu a apresentadora do Band Esporte Clube no Twitter. Cris e Thiago foram casados entre 2007 e 2017.

