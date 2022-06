Ex de Simaria pede divisão de bens em disputa milionária na Justiça, diz colunista

Vicente Escrig, ex-marido de Simaria, teria dado início a uma briga judicial pedindo a divisão de bens com a cantora após o divórcio. Segundo Fabíola Reipert, do quadro "A Hora da Venenosa", esse seria o motivo de Simaria estar enfrentando uma crise e ter se afastado dos palcos por razões médicas.

De acordo com a publicação, Vicente Escrig pediu a divisão de bens avaliados em milhões de reais, entre eles imóveis de alto custo no Brasil e na Espanha. O processo corre em segredo de Justiça. Os dois são pais de Giovana e Pawel.

Na mesma entrevista polêmica que deu a Leo Dias criticando a irmã, Simone, Simaria também soltou o verbo sobre o motivo do fim de seu casamento com o espanhol, e revelou que os dois já haviam se separando antes durante a gravidez do filho mais novo.

“Eu já tinha me separado antes, vou contar isso apenas para você. Foi quando eu estava grávida do meu filho Pawel e estava com a tuberculose. E o por que eu me separei dele? Porque eu não tinha um parceiro dentro de casa. Olha, costumo dar duas chances, mas se nesta segunda não resolver […] Na hora que eu mais precisei, cara. Era um ‘cabra’ sem futuro”, afirmou.

“Já tinha morrido o amor, tudo o que eu sentia (…) Eu voltei da Espanha decidida a não querê-lo mais. Aí ele me chamou pra jantar no dia dos namorados (…) Sabe quando você senta numa mesa e não reconhece a pessoa que senta na sua frente? Eu vim do centro de São Paulo durante uns 40 minutos do restaurante mais caro que vocês possam imaginar que ele me levou e quando eu cheguei na minha casa, ele parou o carro e falou: “Você tá diferente”. Aí eu disse que ‘pois é, né?’. Ele falou que qualquer coisa que ele falasse não iria servir mais, eu falei: “Com certeza. A única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não quero mais você”.

Ela também revelou que não se ficava à vontade com o marido em casa: “Eu sou da hora, me divirto comigo mesmo! Sento no tapete da minha casa, eu abro o meu quarto e falo para mim mesma o quanto amo tudo isso. Antes, com ele (Eric), entrava devagar no quarto para não o acordar, sabe? Mas na hora que abria a porta, ele já gritava de susto. Já não estava mais gostando de dormir junto, não! Dormia em outro cômodo e o Eric não saía do meu quarto não, viu? Tive que fazer um trato para eu voltar pro meu quarto e ele ir dormir em outro”, revelou.