Ex de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi é acusado de agredir mulher durante ménage no Pará

O ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi foi acusado por um mulher com quem mantinha um relacionamento em Belém, no Pará, de agressão durante um ménage. O caso está sendo investigado.

O caso aconteceu entre a noite de segunda e madrugada de terça em um hotel de luxo. A vítima contou ao jornal local O Liberal que foi atingida com socos e puxões de cabelo por se recusar a fazer sexo sem preservativo com ele e uma outra mulher.

"Ele queria que eu fizesse as vontades dele chamando uma outra menina. Fiz isso, mas ele queria fazer com ela sem proteção, eu disse não e ela também. Então ela foi embora, e aí ele desceu com raiva”, contou.

"Ele me chamou de p*ta e eu disse que 'nem p*ta dele eu era porque estava ali porque gostava dele e que não estava me pagando para isso'. Daí ele me puxou pelo cabelo, abriu a porta do quarto para me colocar para fora. Resisti porque minhas coisas estavam lá. Mordi ele no peito, deixei ele na cama de costa e mandei mensagem para minha tia dizendo que eu já ia voltar pra casa”.

"Ele me deu um soco e disse que era o troco da mordida que eu dei nele. O soco foi tão forte que me assustei e disse que não ia ficar assim, que eu ia ligar para polícia (...) Eu chorando, ele em cima de mim na cama querendo me acalmar e me sufocando. Gritei e disse que ia pedir socorro se ele não me largasse. Então ele soltou, consegui ligar e pedir ajuda", detalhou.

Nos stories, Bimbi surgiu pedindo ajuda e disse que estava correndo risco de vida. "Me ajudem. Vão me matar em Belém. Não fiz nada. Polícia está errada. Preciso de ajuda. Socorro!!!! Me ajudem, por favor. Preciso de ajuda!!!! Não mereço estar em um camburão!”, disse.

A assessoria dele não se pronunciou sobre o caso, mas a polícia do Pará emitiu nota. "A Polícia Civil do Pará informa que um inquérito foi instaurado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), em Belém, para apurar o caso de ameaça de agressão. Medidas protetivas foram solicitadas para a vítima", diz o texto da Polícia Civil enviado jornal O Liberal.