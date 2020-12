Ex de Nego do Borel manda indireta após fim de noivado do cantor

Nego do Borel confirmou o término do noivado com a influencer Dudas Reis, nesta quarta-feira (23). Mas antes do comunicado oficial, a ex do cantor, Julia Schiavi, comentou sobre os rumores e aproveitou para mandar uma indireta ao (ex) casal.

"É gente.. como diz minha mãe.. “mentira tem perna curta”. A gente até tenta ajudar, mas tem gente que precisa passar pra aprender! Alguns entendem rápido, outros, nem tanto! Só desejo que todos fiquem bem!", comentou ela em uma postagem de um perfil de fofoca que falava sobre o fim do noivado do cantor com a influencer.

Julia disse ainda que não guarda rancor de ninguém. "E antes que falem algo.. sou muito bem resolvida comigo mesma.. não guardo rancor e mágoa de ninguém. Muito pelo contrário, sirvo de lição para muitas mulheres que tem a “mente fechada” e acabam se ferindo por pessoas que não valem a pena! As “poucas” experiências que tive durante toda a minha vida, foram o suficiente pra eu ter a maturidade que tenho hoje! Muitos não entendem.. mas continuo dando apenas o que tem no meu coração: bondade e gratidão! (...) O que realmente vale a pena é estarmos ao lado de pessoas que nos fazem bem! Porque o resto, fica tudo aqui.."finalizou.