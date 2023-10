Ex de Militão teria tentado se reconciliar com ex-marido enquanto namorava jogador

Cássia Lourenço teria tentado uma reconciliação com o ex-marido, o empresário Rafael Corrêa, enquanto ela ainda estava com Éder Militão.

Segundo o perfil de fofocas ’Segue a Cami’, Militão bloqueou a estudante de moda no Instagram quando percebeu que ela estava em Goiânia, cidade do empresário. O zagueiro já havia recebido mensagens sobre a possível reaproximação do ex-casal, o qual foi negado por Cássia.

Miltão e a estudante de moda terminaram o namoro no início do mês de agosto - Cássia até chegou a se hospedar na casa do jogador na Espanha, o que levantou rumores de uma reconciliação - que não aconteceu.

"A gente não voltou, a gente só precisava de uma conversa, porque ele foi viajar e quando voltou, não quis encontrá-lo e a gente não se viu. Então, não teve como conversar pessoalmente", explicou a influenciadora na época.

Mas não parou por aí! Ainda segundo o ‘Segue a Cami’, Cássia e o ex-marido - que namora desde fevereiro uma mulher identificada como Franciny Reis - viajaram juntos para um “remember”.

Após o encontro com Cássia, Rafael teria parado de responder as mensagens da namorada, que precisou ir até a casa dele para confrontá-lo. Ao chegar no imóvel, viu que o empresário estava como as malas prontas para viajar com a estudante.

Casamento

O relacionamento de Cássia e Rafael durou dois anos e terminou após a estudante se reaproximar de Neymar em dezembro de 2022, segundo apontou o jornal Extra.

O ex-casal namorou por 1 ano e em dezembro de 2021 se casaram em uma cerimônia em Goiânia.