Ex de Luciano Camargo defende Zilu: 'família acobertava as amantes'

Cleo Loyola, ex-mulher de Luciano Camargo, saiu em defesa de Zilu Godoi após o irmão de Zezé Di Camargo, Welington, detonar a ex-cunhada.

“A Zilu realmente nunca gostou dos pais do Zezé nem da família dele porque a família dele sempre acoitou as amantes. Você esqueceu de falar sobre isso, né, Wellington? O seu irmão levava mulheres para dentro da casa da sua mãe, e sua mãe encobria os podres dele. Sempre apoiando a gangue das amantes. Não é verdade ou vai me desmentir? Tem que contar a história toda”, afirmou.

“O causador disso tudo claro que foi a Graciele. Nada justifica o que ela tem feito [o perfil fake]. Não adianta proteger uma coisa que todo mundo está vendo. Se fosse a sua filha que passasse pela metade do que a Zilu passou, será que você estaria com essa sua cara de pau para vir defender seu irmão? Para que tá feio! Conta que vocês todos sempre acoitaram as amantes. Afinal, quantas vezes você já casou, Wellington Camargo?", completou Cleo.

“O que a Graciele fez, que foi o fake, para atacar a Amabylle, o Igor agora brigado com Zé Botinho (Zezé Di Camargo), a Wanessa e a Camilla encobrindo o que o Zezé faz porque ele dá dinheiro para todos vocês, é mais do que a obrigação dele. Ele (Zezé) tem mesmo é que ajudar todo mundo da família, porque ele tem dinheiro para isso. E a Zilu nunca foi obrigada a fazer isso. Ainda mais, vocês sempre encobrindo as amantes que ele arrumava. Vocês puxam o saco de quem dá dinheiro para vocês".