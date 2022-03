Ex de Luciana Gimenez elogia paladar da namorada e alfineta apresentadora: ‘prato favorito era ar e água

Marcelo de Carvalho, 60 anos, que engatou o segundo namoro desde o divórcio de Luciana Gimenez, 52, está curtindo com a atual namorada, a empresária e consultora de moda Chris Pitanguy, 47, um hobby de ensinar receitas em um canal no YouTube.

O apresentador elogiou o paladar da amada, que é sobrinha-neta do famoso cirurgião plástico Ivo Pintanguy, e alfinetou o da ex: "Em algumas décadas de relações, tive mulheres com pratos favoritos que só incluíam ar, água e broto de alfafa. O da Chris, felizmente, é meu tagliolini gratinado com molho bechamel e parmesão”, disse ele à "Veja SP".

No bate-papo, Marcelo admitiu que tanto ele quanto a namorada se aventuraram no canal de culinária sem saberem cozinhar nada: “A televisão ocupa boa parte do meu tempo e ainda arranjei essa história de ser apresentador, então a última coisa que precisaria é de mais uma encrenca. E o que a internet menos precisa agora é de mais um canal do gênero, mas acredito que esse seja o primeiro com um não culinarista e uma pessoa que não cozinha nada", riu.