Ex de Fernando Zor diz que cantor tentou ameaçá-la e que filha é atacada

Aline Olivera, ex de Fernando Zor e mãe de Kamilly, revelou que o cantor tentou ameaçá-la após expor que o sertanejo era um pai ausente. Após polêmica, a filha também se pronunciou e confirmou que os 'defeitos' do sertanejo.

"Ele tentou me ameaçar, mas aí já coloquei ele no lugar dele. E logo após ele me bloqueou. Acredito que para não continuar arrumando provas contra ele mesmo, já que ele fala as coisas pelo WhatsApp, né? E sobre a Justiça, eu nem cogito porque não tenho que reivindicar nada. Kamily já tem 18 anos e mesmo na Justiça não conseguirei para minha filha o que ela já quis, que era presença, apoio, atenção e parceria", disse

E continuou: Ela não queria as fotinhas do Instagram. Outra coisa que as pessoas têm que saber interpretar é o que é falar mal com o que é falar a verdade. Fernando é um cara incrível, amigo, alegre, querido, bondoso, mas não é um pai presente e ponto. Isso não é falar mal", disparou ela em entrevista a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

Ela também contou que a menina tem sido alvo de ataques nas redes sociais e pediu para o sertanejo defender a jovem de 18 anos. "Entrei em contato pedindo pra ele pedir para os fãs dele e do casal Mafe (Maiara e Fernando) pararem de agredir a Kamily e ele falou que isso era pra eu ver o que acontece por falar sobre as coisas que eu falei".

Acidente

Fernando Zor sofreu um acidente de carro, na manhã desta terça-feira (22), em um rodovia de São Paulo.