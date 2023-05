Ex de Brad Pitt e Ben Affleck, Gwyneth Paltrol revela qual namorado era melhor de cama

Gwyneth Paltrow teve um bate-papo bem descontraído sobre os seus relacionamentos no podcast 'Call Her Daddy', da apresentadora Alex Cooper, e revelou detalhes da vida íntima com Brad Pitt e Ben Affleck, com quem ela namorou no final dos anos 90.

A atriz e empresária de 50 anos, que também foi casada com Chris Martin, do Coldplay, falou que a sua relação com Brad Pitt começou em um set de filmagens em 1994 e foi amor à primeira vista.

Os dois chegaram a ficar noivos mas romperam em 1997. A atriz se achava "nova demais" para casar na época. Após o fim do romance, ela começou a namorar Ben Affleck, o que durou 3 anos.

“Isso é difícil para caramba. Porque o Brad foi o maior amor da minha vida na época. E o Ben era tecnicamente excelente”, disse ela ao responder a pergunta.

A apresentadora fez várias perguntas rápidas para a atriz, que não titubeou em responder. “Quem era mais romântico?”. “Brad”. “Quem te fazia rir mais?”. “Ben”. “Com quem você brigava mais?”. “Ben”.

“Quem se importava mais com aparência?”. “Não tenho certeza. Acho que nenhum dos dois era vaidoso assim. Não me sinto atraída por cara que ficam se olhando no espelho o tempo todo. Apesar do Ben ter um espelho de bolso, mas acho que de brincadeira”. “Qual beijava melhor?”. “Os dois eram ótimos de beijo”.

Ela também falou sobre o motivo do fim do relacionamento com Brad Pitt: "Foi a coisa certa [a fazer] naquela época, mas foi muito difícil. Houve uma série de coisas que aconteceram, ele era nove anos mais velho que eu, então ele sabia o que queria, ele estava pronto... foi uma daquelas coisas difíceis, onde eu senti como, 'Oh meu Deus, não só não estou pronta, como não estou vivendo de acordo com os padrões novamente.' Era uma coisa familiar que eu sentia sobre mim."

Sobre o seu relacionamento com Chris Martin, Gwyneth contou que "faria tudo de novo" ao ser questionada se casaria novamente com o vocalista.