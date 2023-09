Ex de Andressa Urach solta indireta após ajudá-la com internação de emergência

Thiago no entanto aproveitou para soltar uma indireta a ex-miss bumbum. “Este é o momento que todos os amiguinhos de balada, que dizem que a amam pelo Instagram, somem. O único que sobra pra ajudar com o atendimento médico é o abusador aqui” , ironizou.

Já recuperada, Urach surgiu nas redes sociais e fez um agradecimento ao ex-marido pela ajuda. “Quero agradecer ao Thiago, meu ex-marido, porque eu fui atendida pelo plano de saúde dele - porque ainda somos casados no papel, então eu pedi ajuda e ele prontamente se prontificou e conseguiu a autorização para a minha consulta. Eu quero agradecer, muita gratidão!”, disse via stories.

Andressa Urach precisou ser internada com urgência e teve ajuda do ex-marido, Thiago Lopes. A ex-miss bumbum passou pelo procedimento de retirada de pedra nos rins.

