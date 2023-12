Ex de Ana Hickmann é investigado por falsificação e uso de documento falso

Ana Hickmann acusou o marido de ter desviado cerca de R$ 25 milhões, desde 2018, das contas do casal através de "de empréstimos pessoais e empresariais, contratações de capital de giro e cheque especial etc., em diversas oportunidades, mediante comprometimento de seu patrimônio, sem o conhecimento ou anuência" dela.

