Ex-colega de Bruna Marquezine em Mulheres Apaixonadas mostra mensagens ignoradas pela atriz

A trama voltou a ser exibida neste ano, e Lucas aproveitou para mostrar a tentativa de conversa no Instagram. "Bora no churrasco do China, dia 20, vai geral do boxe", diz a primeira mensagem, enviada em novembro de 2021. Em março de 2022, ele escreveu, brincando: "Oi, Bruna, tudo bem? Será que você podia me devolver aquele casaco que te emprestei outro dia?".

De forma bem humorada, o ator mostrou que enviou mensagens em tom de brincadeira para Bruna, tentando falar com a famosa no Instagram, mas sem receber nem a visualização das mensagens.

