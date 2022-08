Ex-campeã do BBB é mais uma confirmada em A Fazenda 14

Em suas apostas, Leo Dias já citou também os nomes de Natália Deodato, do BBB22, e Arthur Picoli, do BBB21. A Record estaria em dúvidas em qual convidar .

A jovem de 26 aos já chegou a ser cotada para as outras edições, mas ficou na especulação. Em julho, o colunista Gabriel Perline disse que ela estava em negociação com a emissora.

Vencedora do BBB17, Emily Araújo está confirmada no reality rural da Record, segundo o colunista Leo Dias.

Será que teremos uma ex-campeã do BBB no elenco de A Fazenda? As chances são grandes!

