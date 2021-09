Ex-Bruna Surfistinha, Rachel Pacheco dá a luz gêmeas; uma está na UTI

Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, deu à luz as gêmeas Maria e Elis na última sexta-feira (3). A notícia só foi divulgada nesta terça-feira (7).

As filhas são fruto do relacionamento com Xico Santos, que confirmou o nascimento das gêmeas e informou que Elis precisou ficar na UTI.

“Estamos um pouco ausentes por conta de toda adaptação por aqui. A Maria já esta aqui com a gente, e a Elis precisou ficar na UTI, mas só pra ganho de peso. Está tudo bem com elas, é normal a necessidade do ganho de peso em caso de gestação de gêmeos”, explicou ele à Quem.