Ex-BBBs Larissa e Gustavo surgem em vídeo juntos e Key manda indireta

Key tomou conhecimento do "encontro" e alfinetou os ex-BBBs. "Intuição feminina já ouviram falar?", escreveu a ex-jogadora de vôlei no Twitter.

Os dois marcaram presença no Jaguariúna Rodeo Festival no interior de São Paulo. Na gravação, Larissa e Gustavo estão sentados na mesma mesa, mas não interagem um com o outro.

