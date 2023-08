Ex-BBB Wagner Santiago faz cirurgia para aumentar pênis: 'admirando a obra'

Aos 40 anos, o ex-BBB Wagner Santiago se submeteu a uma cirurgia para aumentar o pênis.

Lembrado por sua participação no BBB18, quando namorou a campeã do reality show Gleici Damasceno, ele se aventurou com fotos e vídeos íntimos em plataformas pagas de conteúdo erótico, como o OnlyFans.

Wagner revelou o procedimento em conversa com o programa A Tarde é Sua e em um relato no Instagram. "Esse método harmoniza a região da genitália masculina, e procurar o médico é um autocuidado. Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz, ali com o volume? Poder ir para academia, praia, piscina sem precisar se esconder, passar vergonha", afirmou.

O ex-bbb afirma que não sentiu dor durante a cirurgia: "Fiquei muito confortável, não senti dor em nenhum momento. Foi muito confortável. Depois saí caminhando. Vida que segue normal. Você fica ali admirando aquela obra. Hoje, no terceiro dia pós-procedimento, está super tranquilo. Graças a Deus, pude realizar esse procedimento e ter uma nova vida sexual plena".