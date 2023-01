Ex-BBB Victor Hugo revela pedido inusitado de Hadson durante confinamento

O ex-BBB Victor Hugo fez uma revelação surpreendente de quando estava confinado. O psicólogo disse que Hadson tentou beijá-lo.

Tudo começo quando o ex-BBB respondia uma questão sobre Gui Napolitano, com quem mantinha uma amizade no reality. Do lado de fora, internautas chegaram a comentar que Victor Hugo era apaixonado pelo modelo.

“Se o Gui quisesse, tinha rolado uns beijos?”, questionou Gabi Prado durante o podcast ‘PodDarPrado’. “Não sei pra te falar a verdade. Até porque o Hadson queria me beijar. O Hadson me perseguia nas festas querendo me beijar”, revelou.

“Ele fala assim: Vamos fazer história, vamos ser os primeiros (homens) a dar um beijo na boca”, completou o ex-BBB, que disse ainda que tinha um shipper fora do reality intitulado: ‘ViHadson’.