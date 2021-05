Ex-bbb Sarah revela pedido de perdão a Juliette

Sarah Andrade revelou que pediu desculpas a Juliette após ter falado mal da paraibana durante o BBB21.

Em entrevista à Quem, a ex-bbb contou que se desculpou, mas que ambas ainda não conversaram mais profundamente. “Meu encontro com a Juliette foi rápido, durante a gravação do reencontro do BBB. Na primeira oportunidade que tive, pedi desculpas. Fiz de coração. Foi bom ter falado com ela”, disse.

A brasiliense, que agora está morando em São Paulo, contou que planeja dividir apartamento com Gilberto. Mas o economista já recusou o convite, pois fechou contrato com a Globo e terá que morar no Rio de Janeiro.

“Vou morar no Rio de Janeiro, em nome de Jesus! Estou esperando só eles me mandarem um lugar para morar. Estou muito feliz. Sarah super entende. Queria muito, eu amo, mas a gente não pode perder oportunidade, né? Ela tem meu amor, meu coração”, disse ele.