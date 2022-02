Ex-BBB Rodrigo Mussi sobe no palco e carrega Anitta no colo: 'pazes com a ex'

O que rolou? Rodrigo Mussi, segundo eliminado do BBB 22, “fez as pazes” com Anitta após os comentários da cantora sobre sua participação no programa.

Será que o Vôdrigo tá aproveitando a noite com a ex? HAHAHAHAH @Anitta pic.twitter.com/B3DrI6agEs — Rodrigo Mussi (@oficialmussi) February 12, 2022



Durante o show Ensaios da Anitta na Arena Carnaval SP, no Memorial da América Latina, na noite do sábado (12), a cantora chamou o brother para o palco e ele ainda levantou a artista no colo.



Os dois já haviam posado juntos nos bastidores do show. "Vim fazer as pazes com a minha ex-namorada. Olha ela aqui. A gente estava brigado, não estávamos nos falando mais. Eu estava muito brabo com ela", disse ele. "Não tem como ficar bravo comigo, querido", respondeu Anitta.

Para quem não lembra, Anitta se declarou para o rapaz via Twitter assim que ele entrou no programa, mas conforme ele tomava certas atitudes, a cantora se arrependeu e deixou isso claro.