Ex-BBB Pyong vira meme ao entrar em outro reality: 'não quer criar o filho'

Pyong Lee virou meme no Twitter ao ser confirmado no elenco de mais um reality show, o “Ilha Record”, que será apresentado por Sabrina Sato. Alguns internautas brincaram dizendo que ele não quer “criar o próprio filho”, Jake, de apenas 1 ano e 4 meses.

Para quem não lembra, o youtuber e ilusionista participou do ‘BBB 20” enquanto a mulher, Samy Lee, estava grávida e deu à luz sem o marido ao lado. A primeira vez que Pyong viu o filho em um vídeo no “Almoço do Anjo”, no BBB. Ele também participou do "Bake Off Brasil", no SBT. Agora, ele deve ficar mais tempo confinado em um reality show, o que acabou gerando os comentários.

Espia alguns dos memes:

"pyong entrando em reality pra nao ter que cuidar do filho" pic.twitter.com/cXED1Xp7OF — yas (@picolisz) June 2, 2021

Além de Pyong, foram confirmados no “Ilha Record” Antonela (BBB4), Any Borges (De Férias com o Ex), Claudinho Matos, Dinei (A Fazenda 4), Laura Keller (Power Couple 1), Lucas Selfie (A Fazenda 12), MC Negão da BL, Mirella Gêmea Lacração, Nadja Pessoa (A Fazenda 10 e Power Couple 3), Nanah, Thomaz Costa e Valesca Popozuda.