Ex-bbb Patrícia Leitte tem derrame ocular e mostra mancha de sangue no olho

A ex-bbb Patrícia Leitte foi diagnosticada com derrame ocular e mostrou o olho com a mancha de sangue nas redes sociais para relatar o preconceito que tem sofrido por conta do problema.

“Confesso pra vocês que o preconceito das pessoas pesa mais que o problema, elas olham com medo, nojo, tem medo de encostar em você, senti na pele essa rejeição", afirmou.

O derrame ocorre quando há um vazamento de sangue no globo ocular. O problema pode ser tratado e não afeta a visão.

Segundo Patrícia, a mancha aparece repentinamente e ela começou o tratamento com colírio, mas a mancha aumentou. “"Isso apareceu do nada, como tudo na vida da gente, inesperadamente um belo dia amanhecemos com uma pequena mancha no canto do olho, e essa manchinha vai aumentando. O nome disso é sangramento ocular ou derrame ocular, segundo o doutor é uma hemorragia subconjuntival mais frequente, onde é evidente uma mancha de sangue 'vivo' na parte branca do olho, podendo esta assumir vários tamanhos e formatos”, disse em seu Instagram.