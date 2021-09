Ex-bbb Mayla nega agressão à influencer e é desmentida após print vir à tona

A ex-bbb Mayla Araújo se pronunciou após ser acusada de agressão pela influencer Ana Clara Sena, participante do reality ‘Brincando com Fogo’, da Netflix.

A irmã de Emilly negou ter agredido a Ana Clara: “Eu não costumo dar palco para fofoca desse tipo, mas me sinto na obrigação de falar a respeito, principalmente porque portais que sigo estão postando. Eu tentei gravar, mas estou muito nervosa, chorando, e não consigo falar, por isso preferi escrever”, disse.

“Não sei porque essa pessoa está fazendo isso, postando inverdades para tentar me atingir. Pois bem, eu não dei tapa nenhum em ninguém, nunca faria isso, ainda mais sem motivo algum. A pessoa que posta uma coisa dessas, nada mais quer do que ganhar 'fama' e se promover com fofoca e confusão. Mas meu intuito aqui não é esse. Por fim, espero que isso suma logo”, finalizou.

Não demorou muito para que Mayla fosse desmentida pela influencer, que publicou um direct de um amigo (a) de Mayla se desculpando pelo ocorrido.

Ana disse ainda no stories que não inventaria algo do tipo e ainda marcaria Mayla no Instagram.