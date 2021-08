Ex-BBB Mahmoud é criticado após tentar ajudar afegãos em app de sexo

O ex-bbb Mahmoud Baydoun está sendo criticado na internet após dizer que tentou ajudar afegãos através do aplicativo de sexo, Grindr.

O sexólogo disse que estava preocupado com a comunidade LGBT em meio a crise no país, que foi tomado pelo Talibã.

“Estou preocupado com os LGBTs do Afeganistão. Mudei a localização do Grindr pra Cabul pra perguntar se alguém precisa de ajuda, mas o app não roda lá. Tenso!”, escreveu o ex-bbb no Twitter.

Os internautas detonaram o ex-bbb: “Claro, o Talibã fazendo o inferno no país e as gays no sigilo caçando no girar ao som dos bombardeios!”, ironizou um internauta.

“Sexólogo ajuda os gays em Cabul a fugir de lá pelo Grindr, vazou agora a pouco no jornal nacional”, ironizou outro.

Mahmoud rebateu as críticas: “é um aplicativo de rede social. Antes de ser um serviço de namoro online. É uma forma de se comunicar com alguém. Qual o problema de vocês?”, disparou.